Уроки плавания и вождения: афганские женщины вливаются в общество Австралии

В одном из бассейнов Сиднея беженки из Афганистана получают бесплатные уроки. Для 20 женщин это в..

[Марьям Захид, организатор]:

«Приезжая в Австралию, они сталкиваются с абсолютно новой культурой. Мы помогаем получить новый опыт: о свободе, счастье, новых возможностях. Я сама до сих пор благодарна человеку, который мне помог, а также организации, которая забрала меня из аэропорта».

В одном из бассейнов Сиднея беженки из Афганистана получают бесплатные уроки. Для 20 женщин это в новинку, ведь у Афганистана нет выхода к морю. На зелёном континенте же этот навык необходим. 10 недель занятий помогают побороть не только страх к воде, но и к жизни в новой среде.

Сама Марьям приехала в Австралию 22 года назад. Тогда программ помощи не было. Сегодня она пытается поддержать тех, кто оказался в подобной ситуации.

[Марьям Захид, организатор]:

«В Афганистане женщинам отводится три роли: готовить, убирать и рожать. Это неприемлемо здесь, в Австралии. Мы можем водить машину, плавать, работать, быть собой. Но это результат долгого пути. Мы помогаем им идентифицировать себя как человека в первую очередь, а не как афганскую женщину».

Другая инициатива – школа вождения. Для 23-летней Сахар Азизи это второй урок. Инструктор обращается к ней на родном языке дари.

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Женщина приехала в Австралию год назад, летом 2021-го. С мужем и преждевременно родившимся сыном. В больницу с новорождённым приходилось добираться на общественном транспорте.

Для Сахар прийти в школу – непростой выбор. Вместо депрессии дома она выбрала выход в новую среду.

[Сахар Азизи, ученица]:

«В такой большой стране, как Австралия, и таком в большом городе, как наш, без машины – никуда. Особенно когда ребёнок в больнице. Я могу приехать к нему в любое время».

Запрещённая в России и других странах группировка «Талибан»* захватила Кабул год назад. Десятки тысяч человек бежали из Афганистана в результате массовой эвакуации, организованной США и странами-партнерами, включая Австралию.

В 2022 правительство Австралии выделило на ближайшие четыре года дополнительные 16 500 гуманитарных мест для беженцев из Афганистана.

«Талибан» – группировка, которая в России признана террористической и запрещена

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