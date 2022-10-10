Шире окна, больше света: энергоэффективные дома в Австралии станут нормой

Австралийка Венди Патерсон живёт только на одной половине своего дома в пригороде Канберры. [Венди Патерсон, жительница..
Дата загрузки: 2022-10-11
[Венди Патерсон, жительница Австралии]:
«Эта комната очень энергонеэффективная и тёмная».
А в другой комнате уже делает ремонт, чтобы она отвечала стандартам энергосбережения седьмого уровня. Раньше уровень был первый.
[Венди Патерсон, жительница Австралии]:
«Этот дом был очень неудобным с точки зрения энергоэффективности. Я тратила много денег на счета за электричество и газ».
Ещё один житель Австралии рассказывает, сколько раньше тратил на электричество.
[Ричард Ингс, житель Австралии]:
«Раньше мы тратили около 2700 австралийских долларов в год на электроэнергию, около 1400 долларов на газ. Этот дом на 100 процентов полностью электрический».
Ричард сделал ремонт, и теперь его дом также отвечает стандартам энергоэффективности седьмого уровня.
[Ричард Ингс, житель Австралии]:
«Мы сделали его термически эффективным, и это экономит нам около 3000 долларов в год на энергию по сравнению с предыдущим домом».
Сегодня в Канберре насчитывается чуть более 2500 домов, отвечающих стандартам седьмого уровня. Строят новые, но это немного дороже.
Можно изменить уже существующий дом, чтобы он поглощал больше солнечного света.
[Джессика Стюарт, менеджер по устойчивому развитию]:
«Надо изменить расположение окон, их размер, а также изменить планировку».
Именно такой ремонт сделала Джоди, и теперь по выходным открывает свой дом для посетителей.
[Джоди Пипкорн, жительница Австралии]:
«Это создаёт тепловую массу в этом пространстве, поэтому, когда на него светит солнце, оно нагревается и выделяет это тепло ночью. А летом, поскольку солнце сюда не светит, в этой комнате будет прохладнее».
Таким домам требуется на 30% меньше энергии для обогрева и охлаждения.
Теперь эти стандарты станут в Австралии нормой. В Национальный строительный кодекс внесли изменения, поэтому все новые дома с октября следующего года должны будут отвечать стандартам седьмого уровня вместо шестого.
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