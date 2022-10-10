Шире окна, больше света: энергоэффективные дома в Австралии станут нормой

Австралийка Венди Патерсон живёт только на одной половине своего дома в пригороде Канберры. [Венди Патерсон, жительница..

[Венди Патерсон, жительница Австралии]:

«Эта комната очень энергонеэффективная и тёмная».

Австралийка Венди Патерсон живёт только на одной половине своего дома в пригороде Канберры.

А в другой комнате уже делает ремонт, чтобы она отвечала стандартам энергосбережения седьмого уровня. Раньше уровень был первый.

[Венди Патерсон, жительница Австралии]:

«Этот дом был очень неудобным с точки зрения энергоэффективности. Я тратила много денег на счета за электричество и газ».

Ещё один житель Австралии рассказывает, сколько раньше тратил на электричество.

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[Ричард Ингс, житель Австралии]:

«Раньше мы тратили около 2700 австралийских долларов в год на электроэнергию, около 1400 долларов на газ. Этот дом на 100 процентов полностью электрический».

Ричард сделал ремонт, и теперь его дом также отвечает стандартам энергоэффективности седьмого уровня.

[Ричард Ингс, житель Австралии]:

«Мы сделали его термически эффективным, и это экономит нам около 3000 долларов в год на энергию по сравнению с предыдущим домом».

Сегодня в Канберре насчитывается чуть более 2500 домов, отвечающих стандартам седьмого уровня. Строят новые, но это немного дороже.

Можно изменить уже существующий дом, чтобы он поглощал больше солнечного света.

[Джессика Стюарт, менеджер по устойчивому развитию]:

«Надо изменить расположение окон, их размер, а также изменить планировку».

Именно такой ремонт сделала Джоди, и теперь по выходным открывает свой дом для посетителей.

[Джоди Пипкорн, жительница Австралии]:

«Это создаёт тепловую массу в этом пространстве, поэтому, когда на него светит солнце, оно нагревается и выделяет это тепло ночью. А летом, поскольку солнце сюда не светит, в этой комнате будет прохладнее».

Таким домам требуется на 30% меньше энергии для обогрева и охлаждения.

Теперь эти стандарты станут в Австралии нормой. В Национальный строительный кодекс внесли изменения, поэтому все новые дома с октября следующего года должны будут отвечать стандартам седьмого уровня вместо шестого.

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