Нечем дышать: в столице Индии призывают закрыть школы

В столице Индии нечем дышать. Индекс качества воздуха в Нью-Дели снова превысил опасный уровень почти во..

[Амит Верма, житель Нью-Дели]:

«Мне не хватает кислорода. Растения и деревья умирают, зелени нет. Загрязнение в Дели очень сильное». [Мина, туристка]:

«Это большая проблема, приходится носить маску, иначе дышать невозможно. Воздух очень ядовитый, и это напрягает». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Главная причина загрязнения в Дели – это сжигание стерни в штатах Пенджаб и Харьяна. Ещё одна причина – трафик. Загрязнение воздуха усиливается в октябре и ноябре, и оно продержится, пока они жгут остатки урожая».

В столице Индии нечем дышать. Индекс качества воздуха в Нью-Дели снова превысил опасный уровень почти во всех точках наблюдения.

Воздух в Нью-Дели считают самым грязным среди всех столиц в мире. Здесь живёт 20 миллионов человек. Детям нужно ходить в школу, но защитники их прав призывают власти мегаполиса отменять уроки, когда воздух слишком грязный.

[Приянк Канунго, глава Нац. комиссии по защите прав детей]:

«Дети идут в школу утром, когда смог самый сильный. У них также физкультура на улице, когда смог на пике. <…> Мы предупредили власти Дели, что если они не могут обеспечить в школах чистый воздух, то пусть их закроют и не играют с детскими жизнями». [Гунджан Тияги, мама школьника]:

«Из-за загрязнения воздуха у детей много проблем. У них кашель, простуда и прочие недуги». [Дивьянш, школьник]:

«Думаю, школу нужно закрыть на несколько дней, пока воздух не станет чище. Людям также не следует ездить на работу, чтобы на дорогах было поменьше машин».

Густой смог опускается на столицу Индии почти каждую зиму. В это время года здесь почти нет ветра, плюс холодные температуры не пускают воздух вверх, и он застаивается.

На этой неделе власти распорядились приостановить стройки, а также просят жителей поменьше пользоваться транспортом и по возможности работать из дома. Также просят поменьше отапливать дома дровами и углём.

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