Ястреб охраняет от голубей станцию метро в Сан-Франциско

Знакомьтесь, это пернатый шериф по кличке Пакман – гроза местных голубей. Пустынный канюк охраняет от настырных..

[Рики Ортис, сокольник]:

«Там, у меня за спиной, они сидели повсюду: на перилах и в других местах».

Знакомьтесь, это пернатый шериф по кличке Пакман – гроза местных голубей. Пустынный канюк охраняет от настырных птиц станцию метро в Сан-Франциско. Раньше голубиный помёт здесь был серьёзной проблемой.

Хищники из семейства ястребиных – естественные враги голубей.

[Рики Ортис, сокольник]:

«Прошла неделя, и мы заметили огромную разницу. Пока мы осваивали территорию, больше половины голубей улетело».

Теперь все голуби держатся на расстоянии – кому хочется стать чьим-то обедом? Но, на самом деле, реальной угрозы для птиц нет. Даже грызунов Пакман не ловит. Сокольник Рики Ортис подкармливает своего питомца весь день, чтобы он не вздумал всерьёз поохотиться.

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[житель Сан-Франциско]:

«Замечательный способ прогнать голубей. Многие их подкармливают. Они не должны этого делать, но ведь нельзя им запретить. А это хороший способ держать голубей под контролем».

Пакману неплохо даётся ещё кое-что – приковывать к себе взгляды.

[житель Сан-Франциско]:

«Очень неожиданно – увидеть такое в метро. Но ведь какая это красивая птица».

Каждое утро Ортис и Пакман делают обход всей территории. И, похоже, голуби надолго запомнили своё место.

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