Ястреб охраняет от голубей станцию метро в Сан-Франциско

Знакомьтесь, это пернатый шериф по кличке Пакман – гроза местных голубей. Пустынный канюк охраняет от настырных..
Дата загрузки: 2022-08-15
[Рики Ортис, сокольник]:
«Там, у меня за спиной, они сидели повсюду: на перилах и в других местах».
Хищники из семейства ястребиных – естественные враги голубей.
[Рики Ортис, сокольник]:
«Прошла неделя, и мы заметили огромную разницу. Пока мы осваивали территорию, больше половины голубей улетело».
Теперь все голуби держатся на расстоянии – кому хочется стать чьим-то обедом? Но, на самом деле, реальной угрозы для птиц нет. Даже грызунов Пакман не ловит. Сокольник Рики Ортис подкармливает своего питомца весь день, чтобы он не вздумал всерьёз поохотиться.
[житель Сан-Франциско]:
«Замечательный способ прогнать голубей. Многие их подкармливают. Они не должны этого делать, но ведь нельзя им запретить. А это хороший способ держать голубей под контролем».
Пакману неплохо даётся ещё кое-что – приковывать к себе взгляды.
[житель Сан-Франциско]:
«Очень неожиданно – увидеть такое в метро. Но ведь какая это красивая птица».
Каждое утро Ортис и Пакман делают обход всей территории. И, похоже, голуби надолго запомнили своё место.
Короткая ссылка на эту страницу: