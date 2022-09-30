Финляндия закрыла границу для российских туристов. Въехать не смогут и те, кто следует транзитом в другие..

[Мария Муратова, туристка из России]:

«Просто сегодня поступила информация, что будут границу закрывать, и мне пришлось спешно выезжать сегодня, потому что не хочется отказываться от запланированного отпуска. Я его готовила два месяца назад, и просто очень жалко».

Финляндия закрыла границу для российских туристов. Въехать не смогут и те, кто следует транзитом в другие страны Евросоюза. Запрет вступил в силу в ночь на 30 сентября. Вплоть до этого на границе не прекращался поток машин.

За некоторое время до закрытия границы поток россиян резко увеличился. В минувшие субботу и воскресенье на КПП Ваалимаа пропустили 17 тысяч человек.

[Маркус Хаапасаари, сотрудник погранслужбы Финляндии]:

«В выходные приезжало много молодых людей, которые хотели попасть в Финляндию. Но сейчас их меньше, чем до этого».

Напомним, в июне Финляндия отменила антиковидные ограничения для российских туристов. Граница для них открылась 1 июля. Тысячи россиян устремились в визовые центры, чтобы оформить документы.

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Теперь же основанием для пересечения границы с Финляндией может быть поездка к близким родственникам, работа или учёба за рубежом, деловая поездка или гуманитарная деятельность.

Также запрет не распространяется на беженцев, владельцев недвижимости, сотрудников дипломатических служб и персонал в сфере транспорта и логистики.

Окончательное решение о въезде в Финляндию будут принимать непосредственно во время пограничного контроля.

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