Чиновники Греции начинают экономить свет и открывать окна

Правительственные учреждения Греции начинают экономить энергию. Так власти пытаются справиться с топливным кризисом, который грозит Европе..

Правительственные учреждения Греции начинают экономить энергию. Так власти пытаются справиться с топливным кризисом, который грозит Европе холодными батареями зимой и небывалыми счетами за электроэнергию.

Те правительственные учреждения, которые не будут экономить, рискуют лишиться государственного финансирования.

План экономии начали обсуждать ещё в июне. Согласно нему, госслужащие должны выключать кондиционеры, обогреватели, компьютеры и свет, когда выходят из зданий. Также по возможности, вместо включения кондиционеров советуют открывать окна или затенять помещения.

[Константинос Скрекас, министр энергетики Греции]:

«Мы просим всех госслужащих не тратить энергию впустую в своей рабочей среде. Чуть изменив свои привычки, мы будем способствовать этим коллективным усилиям».

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Правительственные чиновники надеются сократить потребление энергии на 10% в краткосрочной перспективе. При этом с 2020 по 21 годы потребление энергии в государственных зданиях выросло на 20%.

[Макис Воридис, министр внутренних дел Греции]:

«Меньше включайте кондиционеры и обогреватели, не забудьте выключать свет, чтобы мы не тратили энергию. Свет в правительственных зданиях не должен гореть по ночам. Это базовые вещи».

Впрочем, госучреждения Греции не спешат внедрять меры. Так, примерно из 2500 органов применять их начали лишь чуть более 220.

В прошлом году на 212 тысяч государственных объектов приходилось около 11% общего объёма энергопотребления Греции. В этом году ожидается, что этот уровень сохранится. При этом стоимость энергии превысит миллиард евро.

Отметим, что с прошлого года правительство потратило более восьми миллиардов евро на субсидии домохозяйствам и предприятиям, чтобы смягчить последствия энергетического кризиса.

Греция сжигает более трети своего газа для выработки электроэнергии. В первой половине года она сократила свою зависимость от поставок из России по трубопроводам до 34%. В прошлом году этот объём составлял 45%.

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