Автомагистраль в центре Финляндии превратилась в импровизированную взлётно-посадочную полосу. Здесь проходят ежегодные учения «Баана-22». По всей..

Финляндия впервые за десятки лет закрыла главную автотрассу для испытаний истребителей

Автомагистраль в центре Финляндии превратилась в импровизированную взлётно-посадочную полосу. Здесь проходят ежегодные учения «Баана-22».

По всей стране есть много подобных резервных впп, предназначенных для использования в военное время. Но шоссе в центре Финляндии не использовали для учений десятилетиями. Эта национальная дорога – основной маршрут из Хельсинки в Северную Финляндию и главное транспортное сообщение в стране.

Сейчас сделали исключение и на пять дней перекрыли двухкилометровый участок дороги в районе города Йоутса.

На учения прибыли 200 военных. Задействованы истребители F-18, учебно-тренировочные реактивные самолёты «Хок» и другая техника. Помимо полётов, военные отрабатывают дозаправку топливом истребителей с работающими двигателями.

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[Веса Мантила, полковник ВВС Финляндии]:

«»Баана 22″ – это учения военно-воздушных сил. Главная задача и основная учебная цель в том, чтобы позволить пилотам тренироваться в таких местах, как это».

Согласно правилам, в места военных учений запрещён доступ посторонних лиц. Также нельзя использовать дроны. Впрочем, местных жителей никто не прогоняет. Многие приезжают понаблюдать за истребителями и снять их на видео.

[местный житель]:

«Я немного переживаю по поводу ситуации в мире, а также о том, как мы будем себя защищать».

Тренировочные полёты в разных регионах страны проводят для того, чтобы отработать операцию по быстрому рассредоточению воздушной военной техники. Это позволит уберечь большую её часть в случае нападения.

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