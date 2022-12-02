Магазин кукольных домиков в Нью-Йорке принарядился к Рождеству

Магазин кукольных домиков Нью-Йорк, США Куклы поют рождественские песни, а Санта-Клаус уже мчится с подарками к..

Магазин кукольных домиковНью-Йорк, США

Куклы поют рождественские песни, а Санта-Клаус уже мчится с подарками к детям. В нью-йоркском магазине миниатюрных домиков по-праздничному светло и радостно. В рождественский сезон торговля здесь всегда оживлённая.

На прилавках можно найти дом на любой вкус. Самый простой стоит меньше тысячи долларов. Чем сложнее работа, тем выше цена. Например, большой дом с подсветкой обойдётся в 4600. Но для маленьких детей выбирают что-нибудь попроще.

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Кукольные дома в основном импортируют из Англии, но у магазина есть и собственная мастерская. Это дело 30 лет назад открыл совладелец компании Лесли Эдельман. А началось всё с того, что он сделал миниатюрный домик для племянницы.

[Лесли Эдельман, совладелец магазина]:

«Это превратилось в моё любимое хобби. А потом я понял: надо открывать магазин».

Дом не должен пустовать, поэтому здесь продают миниатюрную мебель, разные предметы декора, а также фигурки людей и животных. Цены начинаются от трёх долларов. Самое дорогое изделие – столик в стиле регентства. Он стоит 2700 долларов. Эти предметы делают мастера со всего мира.

Во время пандемии магазин пришлось закрыть, но при этом желающих купить кукольный дом становилось всё больше.

[Лесли Эдельман, совладелец магазина]:

«Во время пандемии люди были в изоляции, и думаю, это давало им ощущение домашнего уюта. Поэтому кукольный домик, миниатюрная кондитерская или что-то другое стали реализацией их идей и желания чем-нибудь заняться в такой ситуации».

За покупками сюда приходят как любители, так и серьёзные коллекционеры. А иногда миниатюрные предметы даже арендуют для съёмок на телевидении.

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