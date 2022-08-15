Дайверы посоревновались в прыжках с водопада в Боснии

20 метров отделяют этих ныряльщиков от поверхности реки. Захватывающие соревнования по прыжкам в воду проходят в..
Дата загрузки: 2022-08-15
Ныряльщик из Сараево занял первое место.
[Дино Байрич, победитель соревнований]:
«Я выкладываюсь здесь на все сто. Приезжаю сюда каждый год и всегда возвращаюсь в Сараево с медалью».
Участник из Черногории в прошлом году был победителем. В этот раз – на втором месте.
[Эвальд Крнич, ныряльщик]:
«Ощущения невероятные. Я во второй раз участвую в этом соревновании. Всё прошло прекрасно, несмотря на плохую погоду».
Это уже седьмое соревнование по прыжкам в воду на реке Плива. В этот раз участвовали ныряльщики из Боснии, Сербии и Черногории.
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