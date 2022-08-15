20 метров отделяют этих ныряльщиков от поверхности реки. Захватывающие соревнования по прыжкам в воду проходят в..

Дайверы посоревновались в прыжках с водопада в Боснии

20 метров отделяют этих ныряльщиков от поверхности реки. Захватывающие соревнования по прыжкам в воду проходят в боснийском городе Яйце. Ареной для них стал водопад на месте слияния двух рек – Пливы и Врбаса.

Ныряльщик из Сараево занял первое место.

[Дино Байрич, победитель соревнований]:

«Я выкладываюсь здесь на все сто. Приезжаю сюда каждый год и всегда возвращаюсь в Сараево с медалью».

Участник из Черногории в прошлом году был победителем. В этот раз – на втором месте.

[Эвальд Крнич, ныряльщик]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Ощущения невероятные. Я во второй раз участвую в этом соревновании. Всё прошло прекрасно, несмотря на плохую погоду».

Это уже седьмое соревнование по прыжкам в воду на реке Плива. В этот раз участвовали ныряльщики из Боснии, Сербии и Черногории.

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