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Дайверы посоревновались в прыжках с водопада в Боснии

Дайверы посоревновались в прыжках с водопада в Боснии

20 метров отделяют этих ныряльщиков от поверхности реки. Захватывающие соревнования по прыжкам в воду проходят в..

Дата загрузки: 2022-08-15

Дайверы посоревновались в прыжках с водопада в Боснии
20 метров отделяют этих ныряльщиков от поверхности реки. Захватывающие соревнования по прыжкам в воду проходят в боснийском городе Яйце. Ареной для них стал водопад на месте слияния двух рек – Пливы и Врбаса.

Ныряльщик из Сараево занял первое место.

[Дино Байрич, победитель соревнований]:
«Я выкладываюсь здесь на все сто. Приезжаю сюда каждый год и всегда возвращаюсь в Сараево с медалью».

Участник из Черногории в прошлом году был победителем. В этот раз – на втором месте.

[Эвальд Крнич, ныряльщик]:

«Ощущения невероятные. Я во второй раз участвую в этом соревновании. Всё прошло прекрасно, несмотря на плохую погоду».

Это уже седьмое соревнование по прыжкам в воду на реке Плива. В этот раз участвовали ныряльщики из Боснии, Сербии и Черногории.
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