Уникальные бронзовые статуи древнеримской эпохи нашли в Италии

В древнеримских термальных ванных в итальянской Тоскане археологи нашли более двух десятков прекрасно сохранившихся бронзовых статуй...
Дата загрузки: 2022-11-09
Статуи обнаружили в городе на вершине холма примерно в 160 километрах к северу от Рима. Древние руины учёные исследуют последние три года.
[Джакопо Таболли, археолог]:
«Их подняли со дна бассейна, с самой нижней точки этой монументальной конструкции. Это 24 бронзовых шедевра, созданные между II и I веками до нашей эры».
Возраст статуй – около 2300 лет. Их использовали для украшения святилища. Потом в ходе ритуала их погрузили в термальные воды.
Они были покрыты шестью тысячами бронзовых, серебряных и золотых монет. При этом горячие воды помогли сохранить их почти в первозданном виде.
В общей сложности археологи обнаружили 24 большие статуи, а также несколько статуэток меньшего размера. Они отмечают, что бронза – не совсем обычный материал для того периода. В основном статуи в то время делали из терракоты.
Сейчас все находки отправили на реставрацию. По завершении работ их вернут обратно в город, где они были обнаружены. Там их выставят в новом музее.
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