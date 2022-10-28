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Трое гребцов намерены пересечь Атлантику, чтобы защитить мировой океан

Трое гребцов намерены пересечь Атлантику, чтобы защитить мировой океан

Пересечь Атлантику на восьмиметровой гребной лодке – такую цель поставили перед собой эти трое мужчин. Капитан..

Дата загрузки: 2022-10-28

Трое гребцов намерены пересечь Атлантику, чтобы защитить мировой океан
Пересечь Атлантику на восьмиметровой гребной лодке – такую цель поставили перед собой эти трое мужчин. Капитан команды Тоби Грегори оставил работу и вложил почти все сбережения в этот проект. Считает, что их путешествие станет грандиозным приключением.

Гребцы готовятся уже более полутора лет. Выходят на лодках в Персидский залив у берегов Дубая, а также занимаются тяжёлой атлетикой, кардиотренировками и умственными упражнениями.

[Джеймс Рейли, гребец]:
«Прежде чем выйти в океан, нужно проделать огромную работу. Затем, когда начнётся путешествие и мы сосредоточимся на гребле, это будет очень утомительно – эмоционально и физически. Мы будем скучать по своим семьям. Нас ждёт невероятно трудное время».

Команда выйдет в океан в декабре. Путь протянется на 5000 километров – от испанского острова Гомера до острова Антигуа в Карибском море. Грести будут ночью и днём с перерывами: два часа работы, два часа отдыха. Путешествие рассчитано на 50 дней.

Гребцы не ставят перед собой задачи побить чей-нибудь рекорд. Они только хотят привлечь внимание людей к загрязнению мирового океана. Ежегодно в него попадает одиннадцать миллионов тонн пластика. Если не принять меры, то к 2040 году этот объём утроится.

Во время путешествия гребцы каждый день будут брать пробы воды. Потом отдадут их учёным.

[Тоби Грегори, капитан команды]:
«Учёные сказали нам, что, к сожалению, на каждой остановке мы будем находить микропластик в воде. Такого не должно быть. И если микропластик повсюду, то в каком состоянии находится океан, какую пищу мы получаем, в чём плаваем?»

Путешествие через Атлантику продлится 50 дней. Мужчины надеются, что их усилия вдохновят людей делать что-нибудь полезное для природы.
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