250 Санта-Клаусов и один Гринч встали на лыжи, чтобы собрать деньги на благотворительность. Они приехали на..

Сотни Санта-Клаусов пробежали кросс и спустились на лыжах с горы

250 Санта-Клаусов и один Гринч встали на лыжи, чтобы собрать деньги на благотворительность. Они приехали на зимний курорт Санди-Ривер в американском штате Мэн. Здесь 135 трасс и сеть из 18 подъёмников.

Благотворительный заезд помог собрать 7500 долларов. Эти деньги потратят на образовательные и развлекательные мероприятия для детей.

А в Мексике сотни людей в костюмах Санты вышли на пробежку. Дистанцию можно выбирать по желанию: километр, пять или десять. В кроссе участвуют целыми семьями. Берут с собой даже собак.

[Рената, организатор забега]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это только для развлечения. Могут бежать и дети, и собаки. Смысл в том, чтобы устроить рождественский семейный праздник, чтобы люди хорошо провели время». [участница забега]:

«Я люблю спорт. И для меня очень важно, что теперь можно брать с собой животных. Они тоже часть семьи».

А в Германии вместе собрались не Санты, а футбольные болельщики. 16 тысяч человек пришли на «Арену Ауфшальке» в Гельзенкирхене. Это домашний стадион клуба «Шальке 04». Он один из самых титулованных в стране. У него более 150 тысяч болельщиков.

Последние пять лет многие из них собираются на стадионе и вместе поют рождественские песни.

[болельщица]:

«Мило. Мне очень нравится. Организаторы постарались, это заметно. Атмосфера приятная. Оформлено всё хорошо».

Стадион вмещает 62 тысячи зрителей. Здесь в 2006 году проходили матчи чемпионата мира по футболу, а в 2010-м – по хоккею с шайбой.

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