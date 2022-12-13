Сотни Санта-Клаусов пробежали кросс и спустились на лыжах с горы

250 Санта-Клаусов и один Гринч встали на лыжи, чтобы собрать деньги на благотворительность. Они приехали на..
Дата загрузки: 2022-12-14
250 Санта-Клаусов и один Гринч встали на лыжи, чтобы собрать деньги на благотворительность. Они приехали на зимний курорт Санди-Ривер в американском штате Мэн. Здесь 135 трасс и сеть из 18 подъёмников.
Благотворительный заезд помог собрать 7500 долларов. Эти деньги потратят на образовательные и развлекательные мероприятия для детей.
А в Мексике сотни людей в костюмах Санты вышли на пробежку. Дистанцию можно выбирать по желанию: километр, пять или десять. В кроссе участвуют целыми семьями. Берут с собой даже собак.
[Рената, организатор забега]:
«Это только для развлечения. Могут бежать и дети, и собаки. Смысл в том, чтобы устроить рождественский семейный праздник, чтобы люди хорошо провели время».
[участница забега]:
«Я люблю спорт. И для меня очень важно, что теперь можно брать с собой животных. Они тоже часть семьи».
А в Германии вместе собрались не Санты, а футбольные болельщики. 16 тысяч человек пришли на «Арену Ауфшальке» в Гельзенкирхене. Это домашний стадион клуба «Шальке 04». Он один из самых титулованных в стране. У него более 150 тысяч болельщиков.
Последние пять лет многие из них собираются на стадионе и вместе поют рождественские песни.
[болельщица]:
«Мило. Мне очень нравится. Организаторы постарались, это заметно. Атмосфера приятная. Оформлено всё хорошо».
Стадион вмещает 62 тысячи зрителей. Здесь в 2006 году проходили матчи чемпионата мира по футболу, а в 2010-м – по хоккею с шайбой.
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