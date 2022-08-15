Побуждаемый толчками, огромный слон выходит из грузовика и ступает на землю своего нового дома в национальном..

В Малави переселили почти 300 слонов из одного заповедника в другой

Побуждаемый толчками, огромный слон выходит из грузовика и ступает на землю своего нового дома в национальном парке Касунгу в Малави. Животное и его сородичей привезли из заповедника Ливонде в 350 километрах отсюда.

Это последняя группа слонов, которых переселяют в Касунгу в рамках программы по восстановлению популяции. С начала лета переместили более 260 животных.

В 70-х годах в Касунгу насчитывалось 1200 саванных слонов. К 2015 году из-за браконьерства их осталось только 50.

А в Ливонде ситуация иная. Там этих животных уже слишком много. Ресурсов заповедника на всех не хватает. В поисках пищи и воды слоны приходили к деревням и портили посевы. Это вызвало недовольство людей.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Петрос Качулу, сотрудник национального парка Касунгу]:

«В Касунгу много источников воды и хороший растительный покров. Поэтому слоны не будут часто выходить за пределы заповедника».

Впрочем, местные жители обеспокоены.

[Элиот Линьянгва, житель национального парка Касунгу]:

«Слонов перевезли очень быстро и до того, как завершили возводить ограждение парка. Присутствие этих животных, наверное, помешает достраивать забор, а это нехорошо».

Однако рейнджеры парка уверены, что смогут контролировать ситуацию. Всех слонов снабдили GPS-трекерами, поэтому можно постоянно следить за их перемещением.

Саванные слоны принадлежат к роду африканских слонов. Они занесены в Красную книгу. По оценкам специалистов, с 1965 года популяция животных этого вида сократилась на 60 процентов.

Короткая ссылка на эту страницу: