Без страха и тени сомнений 88-летний босниец Ибрахим Калесич отталкивается от корпуса самолёта и падает вниз...

88-летний босниец не может жить без прыжков с парашютом

Без страха и тени сомнений 88-летний босниец Ибрахим Калесич отталкивается от корпуса самолёта и падает вниз. Такое проделывал почти полторы тысячи раз. Прыжки с парашютом – его стихия.

Этим спортом босниец увлёкся в 16 лет и с тех пор не останавливается. В прошлом месяце участвовал в соревнованиях в Приедоре. За пять дней прыгнул с парашютом 21 раз.

[Ибрахим Калесич, парашютист]:

«Многие удивлены, что в моём возрасте, в 88 лет, я прыгаю. Это сенсация. Куда бы я ни пошёл, меня всегда тепло приветствуют».

В молодости Ибрахим прошёл подготовку в лётном центре в Сербии и стал инструктором по прыжкам с парашютом. В 63-м году установил рекорд Югославии, выпрыгнув из самолёта на высоте 5500 метров. Сейчас босниец считается старейшим парашютистом в Европе.

[Ибрахим Калесич, парашютист]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я хочу прыгать с парашютом ещё десять лет, чтобы побить рекорд Гиннесса».

Перед прыжком пожилой спортсмен всегда проверяет парашют и остальное снаряжение. Но бывали случаи, когда парашют не раскрывался.

[Ибрахим Калесич, парашютист]:

«Недавно у меня отказал парашют в Баня-Луке. Но причина не в парашюте, а в положении тела. Парашют нельзя было раскрывать. Мне пришлось его сбросить и приземлиться с запасным».

Босниец занимается спортом по 15 минут каждый день. Жена следит за его диетой. Взять парашют напрокат можно только, показав медицинскую справку.

[Ибрахим Калесич, парашютист]:

«Моё самое большое желание – купить парашют, чтобы иметь свой и не брать в аренду».

Короткая ссылка на эту страницу: