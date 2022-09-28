88-летний босниец не может жить без прыжков с парашютом

Без страха и тени сомнений 88-летний босниец Ибрахим Калесич отталкивается от корпуса самолёта и падает вниз...
Дата загрузки: 2022-09-28
Этим спортом босниец увлёкся в 16 лет и с тех пор не останавливается. В прошлом месяце участвовал в соревнованиях в Приедоре. За пять дней прыгнул с парашютом 21 раз.
[Ибрахим Калесич, парашютист]:
«Многие удивлены, что в моём возрасте, в 88 лет, я прыгаю. Это сенсация. Куда бы я ни пошёл, меня всегда тепло приветствуют».
В молодости Ибрахим прошёл подготовку в лётном центре в Сербии и стал инструктором по прыжкам с парашютом. В 63-м году установил рекорд Югославии, выпрыгнув из самолёта на высоте 5500 метров. Сейчас босниец считается старейшим парашютистом в Европе.
[Ибрахим Калесич, парашютист]:
«Я хочу прыгать с парашютом ещё десять лет, чтобы побить рекорд Гиннесса».
Перед прыжком пожилой спортсмен всегда проверяет парашют и остальное снаряжение. Но бывали случаи, когда парашют не раскрывался.
[Ибрахим Калесич, парашютист]:
«Недавно у меня отказал парашют в Баня-Луке. Но причина не в парашюте, а в положении тела. Парашют нельзя было раскрывать. Мне пришлось его сбросить и приземлиться с запасным».
Босниец занимается спортом по 15 минут каждый день. Жена следит за его диетой. Взять парашют напрокат можно только, показав медицинскую справку.
[Ибрахим Калесич, парашютист]:
«Моё самое большое желание – купить парашют, чтобы иметь свой и не брать в аренду».
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