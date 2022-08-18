Бионическая рука, которая «учится» новым жестам в любом месте и в любое время

Эта бионическая рука буквально перевернула жизнь австралийской пловчихи Джессики Смит. Она родилась с увечьем, и у..
Дата загрузки: 2022-08-18
[Джессика Смит, пловчиха]:
«Это было наверное самым драматическим событием в моей жизни».
Иные эмоции вызвала эта бионическая рука, разработанная британской компанией Covvi. Джессика решила попробовать найти с протезом общий язык.
Бионическая рука преобразует электрические импульсы от мышц предплечья в сигналы для миниатюрных двигателей. Они управляют пальцами и кистью. Так человек может держать что-то в руках или открывать дверь.
Программное обеспечение будет обновляться через приложение. Но самое уникальное в том, что для каждого протеза можно создать индивидуальное обновление.
Например, Джессика уже попросила «научить» её руку делать дополнительные движения.
[Джессика Смит, пловчиха]:
«Я подала заявку утром и знаю, что всё будет сделано в ближайшие часы. Мне доступна такая услуга. Так что это очень круто».
Владельцу бионической руки для обновления ПО не нужно приезжать в офис компании или отправлять туда протез. Программа загружается удалённо.
[Саймон Поллард, основатель компании Covvi]:
«Мы можем на расстоянии усовершенствовать протез в соответствии с пожеланиями клиента. Это очень удобно. И такая услуга впервые появилась на рынке».
Компания уже договорилась о закупках с дистрибьюторами в разных странах мира, включая Австралию, США и Китай. Она планирует выпускать 100 протезов ежемесячно.
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