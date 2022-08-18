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Индонезийцы залезают на «жирные» столбы в честь Дня независимости

Индонезийцы залезают на «жирные» столбы в честь Дня независимости

Забраться на гладкий столб по силам не каждому. А если он ещё и жирный, то задача..

Дата загрузки: 2022-08-18

Индонезийцы залезают на «жирные» столбы в честь Дня независимости
Забраться на гладкий столб по силам не каждому. А если он ещё и жирный, то задача совсем трудная. Но тем веселее проходят такие соревнования. Их устраивают в Индонезии. В этот раз – в честь Дня независимости страны.

На столб залезают вдвоём – по очереди перелезая друг по другу. Удержаться непросто. Многие соскальзывают вниз, когда до вершины осталось совсем немного. Зато самых ловких наверху ждёт награда – коробки с подарками.

[Арияди Эко Нугрохо, организатор соревнований]:
«В последний раз мы проводили турнир в 2019 году. У нас было 174 столба, но сейчас всего 45. Мы проверяем, насколько интересны людям такие соревнования».

Соревнования называются «Панджат Пинанг». В этот раз в них участвуют более 200 человек.

[участник соревнований]:

«Так мы празднуем 77-й День независимости Индонезии».

Индонезия провозгласила свою независимость от Нидерландов 17 августа 1945 года. Власти европейской страны признали её только через четыре года.
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