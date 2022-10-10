Бразилия готовит новое поколение мастеров, чтобы сохранить уникальные тротуары

Посетителей знаменитого пляжа Копакабана в Рио встречают море, песок, прибой и уникальные тротуары – визитная карточка города.

Чёрно-белые геометрические узоры покрывают пешеходную дорогу, которая протянулась на четыре километра вдоль пляжа.

Этот стиль зародился в Португалии и был привезён в Бразилию в начале XX века. Его можно найти в Лиссабоне и других португальских городах. Мозаичный узор формируют маленькие камни кубической формы.

Однако, как и все остальные дороги, эти тротуары подвержены износу, поэтому нуждаются в регулярном ремонте.

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Столетие назад, когда они впервые появились в Рио, корабли привозили профессиональных португальских укладчиков и даже сам булыжник.

Сегодня город разработал новый курс для обучения следующего поколения мастеров. Занятия посещает около 60 человек.

Сначала две недели студенты изучают методы резки и укладки камня. А теперь практика – замена части волнообразного тротуара Копакабаны под бдительным присмотром инструктора.

[Рита Моура, координатор курсов]:

«Этот тротуар – часть идентичности Рио-де-Жанейро».

В 70-х годах, по словам местных властей, этот четырёхкилометровый узор считался крупнейшим в мире произведением искусства под открытым небом.

[Ана Лаура Секко, глава Управления защиты окружающей среды]:

«Сегодня португальские мостовые покрывают около одного миллиона двухсот тысяч квадратных метров. И не только на побережье, а и между домами. Их самые большие враги – это большегрузные автомобили, а также коммунальные службы, которые не ремонтируют их должным образом».

Вила-Изабель – богемный район Рио. Здесь тротуары покрыты партитурами самых известных песен Бразилии. Износ налицо. Потребуется тщательная реконструкция.

[Гедеан Азеведу, мастер по укладке плитки]:

«Португальский булыжник нужно устанавливать очень чётко, в определённое место. Если размещать случайным образом, не получится или будет некрасиво. Это медленная работа, но она того стоит».

Примечательно, что в курсах принимает участие также три женщины.

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