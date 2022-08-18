У супружеской пары из штата Южная Каролина приближался 60-летний юбилей совместной жизни. Их внучка Эбигейл Лидик, профессиональный фотограф, решила запечатлеть и отпраздновать это событие в кругу семьи.
78-летняя Джинджер и 83-летний Джордж приехали к внучке в штат Нью-Джерси. Для специальной фотосессии привезли свадебное платье и цветы, сделали бабушке причёску и макияж. «Мне хотелось дать им почувствовать себя особенными и позволить провести время в кругу семьи. Они готовы на всё ради внуков», – рассказала Эбигейл.
Бабушка и дедушка, по словам Эбигейл, играют роль «палочки-выручалочки», от них всегда можно получить мудрый совет. «Вы можете позвонить и спросить их о чём угодно, нет ничего запретного. Они весёлые и постоянно шутят. Дедушка всегда поёт и смешит бабушку. Они всё время вместе», – рассказала она.
У пары есть несколько советов для молодых супругов. Во-первых, «не ложитесь спать, если вы злитесь». Во-вторых, «будьте готовы прощать всегда, потому что вы просто обязаны это делать». И, наконец, «сохраняйте чувство юмора».
У 78-летней Джинджер и 83-летнего Джорджа четверо детей, 18 внуков и 19 правнуков
Фотограф запечатлела 60-летний юбилей свадьбы бабушки и дедушки
У супружеской пары из штата Южная Каролина приближался 60-летний юбилей совместной жизни. Их внучка Эбигейл Лидик, профессиональный фотограф, решила запечатлеть и отпраздновать это событие в кругу семьи.