Волшебство круглый год: как создают ёлочные игрушки под Великим Новгородом

Здесь волшебство начинается сразу за порогом. В мастерской ёлочных игрушек под Великим Новгородом рождественская атмосфера царит..

Здесь волшебство начинается сразу за порогом. В мастерской ёлочных игрушек под Великим Новгородом рождественская атмосфера царит круглый год. Работа тоже кипит без остановки. Ведь гости сюда приезжают постоянно.

Им показывают весь процесс создания хрупких украшений. Но сначала рассказывают историю зимней праздничной традиции. Она уходит корнями в средние века. Наряжать ёлку впервые начали в Германии. А игрушками тогда были яблоки, орешки и различные сладости.

Сейчас уже всем привычнее игрушки из стекла. Рождается будущее ёлочное украшение в руках стеклодува. Мастер Василий Попов первые два месяца учёбы отправлял все работы в корзину – ничего не получалось. Теперь за день может сделать 300 вот таких колокольчиков.

[Василий Сергеевич Попов, стеклодув]:

«Вот снеговичок. Это фактически отдельно раздуть каждую часть, также делаются пики. Отдельно можно всякие тонкие детали приплавлять, только надо делать очень осторожно, стекло может очень легко треснуть».

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Настоящий мастер интуитивно чувствует, до какого размера раздувать шарик, чтобы не лопнул. Шары здесь делают разного диаметра – поменьше и побольше. На погрешность даётся всего два миллиметра.

Готовые шары покрывают изнутри серебром, потом окунают в лак и оставляют на просушку. Дальше за дело берутся художники. Если рисунок простой, то за день расписывают до 30 штук. Но есть и эксклюзивные шарики. Они как миниатюрные произведениями искусства. На роспись одной такой игрушки может уйти и три дня.

По словам хозяина мастерской, здесь стараются создавать украшения неповторимые и узнаваемые. И самое главное – в каждой игрушке есть душа. Ведь в неё вкладывают частичку тепла и стеклодувы, и художники, и даже те работники, которые не участвуют в творческом процессе.

[Дмитрий Богачёв, хозяин мастерской ёлочных игрушек]:«Мы живём в празднике. Мы создаём его. Нам нравится здесь быть. Нам нравится, чтобы было красиво. У нас все что-то улучшают. У нас задача: сделать так, чтобы наша жизнь была красивой, дорогой».

На экскурсии в мастерскую приезжают из разных городов России. И почти никто не уходит без игрушки.

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