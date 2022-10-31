Собак смогут различать по отпечатку носа

Отпечаток носа – новый способ идентифицировать домашнего питомца. Раньше это делали в основном с помощью чипов..

Отпечаток носа – новый способ идентифицировать домашнего питомца. Раньше это делали в основном с помощью чипов и татуировок. Но одна южнокорейская компания всё упростила.

Как оказалось, узор на носу собак и других животных – уникальный, как отпечаток пальца.

Нужно всего лишь просканировать нос собаки с помощью камеры мобильного телефона через приложение Anipuppy. Система использует биометрию и искусственный интеллект.

[Со Чин Чхве, директор iSciLab Corporation]:

«Это технология биометрического распознавания рисунка носа у животных, таких как собаки и кошки, а также у коров и оленей. Это трёхмерный биометрический алгоритм, основанный на искусственном интеллекте и глубоком обучении, который мы теперь встроили в смартфоны, чтобы вы могли фотографировать узоры носа и использовать его для идентификации каждого животного».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Точность идентификации – 99,9%. Компания сотрудничает с южнокорейским правительством с 2019 года. Технологию хотят сделать официальным методом учёта собак в стране уже в следующем году. Для этого создадут полную базу отпечатков.

Впервые Южная Корея начала официальную регистрацию собак в 2007 году. Владельцы обязаны либо получить документ на собаку, либо вживить ей микрочип. На других питомцев, таких как кошки, правило пока не распространяется.

Считается, что в стране есть более шести миллионов домашних собак. Однако зарегистрировано из них менее 40%. Объясняют это тем, что процесс получения документов слишком сложный, плюс многие не хотят вживлять чипы, опасаясь побочных эффектов.

Программа с отпечатками носа могла бы стать более удобной альтернативой. Точно пока не сообщили, сколько будет стоить регистрация питомца в приложении. Ожидается, что сумма составит около 15 долларов за одну собаку.

Короткая ссылка на эту страницу: