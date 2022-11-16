Энергетический кризис, охвативший Европу, не обошёл и крупнейшую экономику региона – Германию. Теперь немцы оказались перед..

Немцы учатся, как быть в случае отключения света

Энергетический кризис, охвативший Европу, не обошёл и крупнейшую экономику региона – Германию.

Теперь немцы оказались перед реальной вероятностью отключений света. Немыслимая ранее перспектива многих приводит в замешательство. Что же делать, если отключают свет? Ответ на этот вопрос можно узнать на специальных курсах в Берлине.

[Бриджитт Эберлин, инструктор]:

«Что, если выключается свет, и всё перестаёт работать? Нам нужно понять, что же означает это «ничего не работает»».

Участники решают простые задачи: учатся готовить еду, находить воду, ухаживать за домашними питомцами и связываться с соседями.

[участница курсов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Важно, когда кто-то расскажет, что делать во время эвакуации. Например, нужно не забыть взять беруши и маску для сна. В моём случае, поскольку у меня есть домашний питомец, я узнала, что животных нельзя приводить в эвакуационные центры». [участница курсов]:

«У меня есть ящик для чрезвычайных ситуаций. В нём я храню свечи. В первую очередь зажгу их».

Курсы бесплатные. Их организовали при поддержке государственного агентства по гражданской защите и помощи при стихийных бедствиях.

[Альбрехт Брэмме, менеджер по кризисным ситуациям]:

«Три поколения назад люди знали, что такое жизнь без электричества. Сегодня мы понимаем, что без света с трудом можем выживать».

После резкого падения импорта российских энергоносителей в Германию правительство предупредило о возможном нормировании газа этой зимой.

Впрочем, пока газовые хранилища страны почти заполнены. Помогает и необычно тёплая осень. Это всё даёт немцам надежду, что зимой удастся избежать неожиданных отключений.

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