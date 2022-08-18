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Первый полностью деревянный многоквартирный дом построили в Нью-Йорке

Первый полностью деревянный многоквартирный дом построили в Нью-Йорке

Это здание в зелёном квартале Бруклина выглядит как очередной кирпичный дом. Но внутри открытые деревянные балки..

Дата загрузки: 2022-08-18

Первый полностью деревянный многоквартирный дом построили в Нью-Йорке
Это здание в зелёном квартале Бруклина выглядит как очередной кирпичный дом.

Но внутри открытые деревянные балки и отделка дают понять, что это строение на 14 квартир – далеко не стандартное нью-йоркское здание.

Timber House стал первым многоквартирным домом города, построенным полностью из дерева.

[Эрик Лифтин, глава Mesh Architectures]:
«Он построен из дерева, что очень необычно для шестиэтажного здания, которые обычно строят из бетона и стали».

Деревянный дом строили примерно два года. Он сделан из клееного бруса, а точнее – из пихты Дугласа, которую привезли из штата Вашингтон.

[Эрик Лифтин, глава Mesh Architectures]:
«Это альтернатива бетону и стали, прекрасный материал, который создаёт невероятные пространства для жизни. Это экологичный способ строительства».

Деревянный дом хорошо изолирован. На его крыше установлены солнечные панели, а для обогрева и охлаждения используют электрические тепловые насосы. Каждое парковочное место в гараже на нижнем этаже оборудовано зарядной станцией для электромобилей.

Есть надежда, что это здание станет образцом для будущего строительства в Нью-Йорке. Тем более, что с 2021 года в международные строительные правила добавили положение, позволяющее возводить деревянные здания высотой до 18 этажей.

Что касается пожарной безопасности, то массивная древесина не очень легко воспламеняется, образует изолирующий «обугленный слой» при горении и может сохранять свою структуру во время пожара так же, как и сталь.

Цены на эти квартиры варьируются от 600 тысяч долларов за студию до более трёх миллионов за квартиру с тремя спальнями. Двенадцать из 14 квартир уже проданы.
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