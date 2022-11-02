Британская девочка стала первым ребёнком, получившим «умные» протезы

Эта британская девочка стала первым ребёнком, получившим высокотехнологичные протезы ног с микропроцессорами и микросхемами. Их задача..

Эта британская девочка стала первым ребёнком, получившим высокотехнологичные протезы ног с микропроцессорами и микросхемами. Их задача – снижать риск падения.

Восьмилетняя Хармони с раннего детства посещает эту ортопедическую клинику в Хэмпшире на юге Англии. В десять месяцев девочка заболела менингитом. Врачи давали только один шанс из десяти на то, что она выживет. Хармони справилась, но из-за осложнений ей частично ампутировали руки и ноги. Также девочка потеряла часть носа.

С новыми протезами ребёнку стало проще вставать, садиться и наклоняться.

[Хармони Роуз Аллен, пациентка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Хармони научилась ходить на бионических ногах всего за неделю.

[Мэри Тебб, физиотерапевт]:

«Это активная девочка. В последний раз, когда мы проводили замеры, она сделала две с половиной тысячи шагов за день. Для человека без ног это просто удивительно». [Фрейя Холл, мама пациентки]:

«Прекрасно видеть, как она ходит. Она делает шаги самостоятельно и, если может держаться, то даже поднимается по лестнице».

Теперь специалисты будут учить девочку подниматься на протезах по крутым склонам. И они уверены, что всё получится.

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