«Умные дома» станут ещё умнее

Впервые крупные компании, такие как Apple, Amazon, Google и Samsung, объединились, чтобы сделать свои «умные» домашние..

Впервые крупные компании, такие как Apple, Amazon, Google и Samsung, объединились, чтобы сделать свои «умные» домашние устройства совместимыми и уменьшить фрагментацию рынка.

Они запускают Matter – новый стандарт взаимодействия домашних устройств, таких как лампы, динамики и вентиляторы.

[Тобин Ричардсон, глава Connectivity Standards Alliance]:

«Это язык, который находится поверх различных протоколов и упрощает жизнь разработчикам и потребителям, чтобы соединить всё это вместе».

Стандарт Matter разрабатывали два года. Сейчас запускают его первую версию с открытым исходным кодом.

[Суята Нейдиг, представительница NXP Semiconductors]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Matter – это локальная сеть. Она объединяет устройства в доме. Она не зависит от облака или Интернета. Всё просто взаимодействует друг с другом».

Системы «умных домов», такие как Apple Homekit, Amazon Alexa, Google Home или Philips Hue, раньше работали отдельно и часто требовали настройки и управления отдельными приложениями.

Устройства, сертифицированные Matter, сделают их совместимыми со всеми системами. Это позволит потребителям покупать технику любого бренда.

Большинство компаний, входящих в альянс, объявили, что обновят уже проданные устройства «умного дома», чтобы сделать их совместимыми с новым стандартом Matter.

[Джэ Ён Чон, представительница Samsung Electronics]:

«До запуска Matter мы все как бы конкурировали друг с другом, чтобы создать собственную систему «умных» устройств. Но в итоге это привело к фрагментации рынка. Теперь мы считаем, что благодаря Matter рынок будет расти».

Это означает, что потребители смогут попросить помощника Siri в устройствах Apple включить освещение Alexa от Amazon или термостат Nest от Google.

Сейчас система имеет ограничения. Она поддерживает только восемь категорий устройств, включая контроллеры, дверные замки, элементы управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха, а также освещение, электричество и мультимедийные устройства. Однако список будет пополняться.

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