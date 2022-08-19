Прототип марсианского дома построили в Бристоле

Это надувное здание недавно закончили строить в британском Бристоле. Художники Элла Гуд и Ники Кент посвятили..

[Элла Гуд, создательница здания]:

«На Марсе придётся жить в очень маленьком сообществе. Когда что-то сломается, это нужно будет чинить. Также нужно будет продумывать каждый аспект повседневной жизни. Так что есть над чем подумать».

Это надувное здание недавно закончили строить в британском Бристоле. Художники Элла Гуд и Ники Кент посвятили семь лет своей жизни тому, чтобы представить, как люди будут жить на Марсе. Для этого задействовали учёных-космонавтов, архитекторов, инженеров, дизайнеров и даже студентов.

В строительстве участвовали эксперты, у которых есть опыт возведения домов в Антарктиде. Они учитывали, сколько материалов удастся доставить на Красную планету, и что на ней уже есть.

Дом состоит из надувной конструкции над землёй, которую заполнят щебнем или реголитом. Также будет подземный уровень, для которого используют лавовые углубления, встречающиеся в коре Марса.

[Хью Бороутон, архитектор проекта]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «На Марсе главное, чтобы здания были полностью герметичными, потому что атмосфера снаружи по существу ядовита. Эта золотая надувная секция будет заполнена самодельным бетоном из воды и твёрдой земли с Марса. Она защитит от излучения».

Двухэтажный дом площадью 53 квадратных метра питается от солнечных панелей и рассчитан на среднюю температуру в минус 63 градуса по Цельсию.

Внутри будет гидропонная система для выращивания растений, включая и съедобные.

[Боб Майхилл, бывший сотрудник НАСА]:

«Я думаю, что там есть большой потенциал, чтобы вести более земной образ жизни, чем мы можем себе представить».

На подземном уровне разместится диспетчерская со всеми системами жизнеобеспечения, питающими дом, две компактные спальные капсулы, а также душ и марсианский туалет, разработанный победителями конкурса НАСА «Лунный туалет».

Дом будет открыт для публики до конца октября.

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