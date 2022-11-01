Американская пара решила построить дом в лесу. Лила Хорвиц – дизайнер. Ника Олсон – фотограф. Они использовали старые окна для строительства дома-мечты в штате Западная Вирджиния.
Фасад сделан из окон разного размера. Это придаёт дому деревенский стиль и неординарный вид. «Мы подумали: было бы здорово, если бы у нас был дом, где вся стена – это окна. Тогда не пришлось бы вмещать закат в одно маленькое пространство», – рассказала Лила.
Этот участок леса имеет особое значение для пары. Именно сюда Ник привёл девушку во время первого свидания.
На строительство ушло всего 500 долларов. Использование переработанных материалов придало жилищу уникальный вид. «Мы смогли воплотить идею в жизнь, потому что в первую очередь мы – художники и творцы. Нам пришлось проявить изобретательность, чтобы сделать это дёшево», – рассказал Ник. Молодые люди уволились с работы и жили на рисе и бобах пока их идея не стала реальностью.
В стеклянной хижине нет электричества и водопровода. Для пары важнее было построить светлый дом и любоваться закатом. Свет, проникая через стеклянную стену, заливает весь дом. «В это время всё внутри горит», – поделилась Лила. А вечером благодаря свечам дом в лесу приобретает загадочный вид. Смотрите видео.
Уникальный дом с множеством окон построили в лесу
Американская пара решила построить дом в лесу. Лила Хорвиц – дизайнер. Ника Олсон – фотограф. Они использовали старые окна для строительства дома-мечты в штате Западная Вирджиния.