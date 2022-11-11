fb pixel
Телеканал NTD

Dior превратил универмаг Harrods в Лондоне в сверкающий пряничный домик

Dior превратил универмаг Harrods в Лондоне в сверкающий пряничный домик

«Сказочный мир Dior» – так называется новая рождественская инсталляция, которая украсила знаменитый универмаг Harrods в Лондоне...

Дата загрузки: 2022-11-11

Dior превратил универмаг Harrods в Лондоне в сверкающий пряничный домик
«Сказочный мир Dior» – так называется новая рождественская инсталляция, которая украсила знаменитый универмаг Harrods в Лондоне. Включить тысячи лампочек пригласили британскую теннисистку Эмму Радукану.

На фасаде сияет роза ветров. Площадь инсталляции – 17 квадратных метров. Более 40 витрин украшены звёздами, цветами и имбирными пряниками. Множество символов напоминают о премиальном бренде.

[Пьетро Беккари, директор компании Christian Dior Couture]:
«Dior – это грёзы и воплощение мечтаний. Это как девиз для нашей компании. И надеюсь, что мы сможем доставить людям удовольствие даже в эти трудные времена».

Рождественскую инсталляцию готовили целый год. В её создании участвовали 200 человек. Все украшения разместили за две недели.

Товары парижского модного дома Dior продаются в Harrods уже более 70 лет. А история универмага насчитывает чуть ли не два столетия. Покупать подарки к Рождеству в Harrods для лондонцев – давняя традиция.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...