Dior превратил универмаг Harrods в Лондоне в сверкающий пряничный домик

«Сказочный мир Dior» – так называется новая рождественская инсталляция, которая украсила знаменитый универмаг Harrods в Лондоне...

«Сказочный мир Dior» – так называется новая рождественская инсталляция, которая украсила знаменитый универмаг Harrods в Лондоне. Включить тысячи лампочек пригласили британскую теннисистку Эмму Радукану.

На фасаде сияет роза ветров. Площадь инсталляции – 17 квадратных метров. Более 40 витрин украшены звёздами, цветами и имбирными пряниками. Множество символов напоминают о премиальном бренде.

[Пьетро Беккари, директор компании Christian Dior Couture]:

«Dior – это грёзы и воплощение мечтаний. Это как девиз для нашей компании. И надеюсь, что мы сможем доставить людям удовольствие даже в эти трудные времена».

Рождественскую инсталляцию готовили целый год. В её создании участвовали 200 человек. Все украшения разместили за две недели.

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Товары парижского модного дома Dior продаются в Harrods уже более 70 лет. А история универмага насчитывает чуть ли не два столетия. Покупать подарки к Рождеству в Harrods для лондонцев – давняя традиция.

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