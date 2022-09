«Неухоженный сад» показал дом Carolina Herrera на Неделе моды в Нью-Йорке

Гламур отеля «Плаза» стал декорациями для весенне-летнего показа Carolina Herrera. Коллекцию представили в рамках Недели моды в Нью-Йорке.

Креативный директор модного дома Уэс Гордон черпал вдохновение в своей любимой детской книге, а также в архивной коллекции тканей с принтом.

Гордон поиграл с масштабом, размером и цветом, создав ощущение неухоженного сада.

Говорит, что вырезами на платьях пытался передать атмосферу гламура, красоты и радости. А музыку выбрал такую, чтобы поднять настроение в мрачный день.

[Уэс Гордон, дизайнер]:

«Утро понедельника было пасмурным. Я хотел весёлой музыки, поэтому мы взяли три песни Барбры Стрейзанд: Don’t Rain on My Parade, потом Guilty, а затем закончили Hello, Dolly. И вряд ли кто-то в зале не притопывал в такт, а потом не напевал эти песни до конца дня».