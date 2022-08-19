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Майку Майкла Джордана планируют продать за $5 млн

Майку Майкла Джордана планируют продать за $5 млн

Майку легенды американского баскетбола Майкла Джордана продадут на аукционе Sotheby's в США. Это одна из самых..

Дата загрузки: 2022-08-19

Майку Майкла Джордана планируют продать за $5 млн
Майку легенды американского баскетбола Майкла Джордана продадут на аукционе Sotheby’s в США. Это одна из самых значительных вещей спортсмена, когда-либо выставлявшихся на торги. За неё планируют выручить от трёх до пяти миллионов долларов.

В этой майке Джордан играл в финале NBA в 98-м году. Тогда он привёл команду «Чикаго Буллз» к шестому чемпионскому титулу. Этот финал до сих пор считается самым рейтинговым телевизионным событием. А сама майка фигурирует в документальном мини-сериале «Последний танец», посвящённом карьере Джордана.

[Брам Вахтер, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:
«Это воспоминание о повороте в карьере Майкла Джордана, когда он получил свой последний шанс на шестом чемпионате NBA, что отражено в «Последнем танце», на самом деле занимает особое место в сердцах всех поклонников баскетболиста».

В том финале «Чикаго Буллз» взял верх на «Ютой Джаз» в шести матчах. Джордан забил победный мяч за пять секунд до конца игры. Баскетболиста признали самым ценным игроком финала.

Логотип на майке Джордана стал культовым.

[Брам Вахтер, сотрудник аукционного дома Sotheby’s]:
«Если зайти в магазин NBA в Нью-Йорке, то можно увидеть, что до сих пор на майках используют логотип с символикой финала NBA 1998 года. Это ещё больше повышает ценность лота для коллекционеров».

В январе 99-го Джордан завершил карьеру игрока во второй раз. Через год он вернулся в NBA в качестве совладельца и генерального менеджера клуба «Вашингтон Уизардс».

Аукцион пройдёт онлайн с 6 по 14 сентября.
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