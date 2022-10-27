Колибри строит гнездо с крышей. Удивительные фото

Бьянка Каролина Соарес из Парагвая любит фотографировать дикую природу. Она четыре года наблюдала за жизнью колибри возле своего дома. Однажды женщина обнаружила пять птичьих гнёзд, и одно её просто изумило.



Крошечное сооружение выглядело как обычное гнездо. Но над ним была крыша из листа. Это гнездо на фоне других выглядело самым красивым и благоустроенным.



Фотограф наблюдала за птичьим жилищем несколько месяцев. За это время у колибри появились два птенца. Даже в самую жару они были в тени листа.



Бьянка запечатлела всех трёх пернатых под одной крышей. По мере взросления птенцов гнездо увеличивалось в объёме, и лист укрывал их всех. Бьянка надеется, что её фото- рассказ о колибри вдохновит людей уважать и беречь природу.

Птицам всё труднее искать места для гнёзд из-за вырубки лесов и загрязнения окружающей среды. Обычно колибри строят гнездо на дереве или в кустах, где оно выглядит как естественная часть растения.