Луиш Фигу забил гол в невесомости: рекорд Гиннесса

Бывший футболист «Барселоны» и мадридского «Реала», легендарный Луиш Фигу, и его коллеги установили рекорд Гиннесса. Для..

Бывший футболист «Барселоны» и мадридского «Реала», легендарный Луиш Фигу, и его коллеги установили рекорд Гиннесса. Для этого они поднялись на высоту в шесть километров и оказались в невесомости.

Матч проходил на специально оборудованном поле в отсеке самолёта. Его площадь составила 75 квадратных метров. В каждой команде было по четыре игрока.

[Луиш Фигу, футболист]:

«Условия совсем другие. Очень трудно играть или делать что-то другое. В невесомости невозможно контролировать ситуацию. Приходится приспосабливаться к положению мяча, к самому пространству, к обстоятельствам. Иногда приходится пытаться плавать».

49-летний Фигу – звёздный полузащитник. Он рекордсмен сборной Португалии по количеству сыгранных матчей, превзойти которого смог лишь Криштиану Роналду.

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«Красная команда» Фигу обыграла соперников из «жёлтой команды» со счётом 2:1.

[Луиш Фигу, футболист]:

«Честно говоря, вначале я не знал, что благодаря этому можно попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Но, без сомнения, теперь я думаю, что это незабываемый и уникальный опыт, который заслуживает быть в Книге рекордов».

Официально достижение команд записали так: «Игра в футбол на самой большой высоте в ходе параболического полёта».

К слову, такой полёт создаёт ситуацию микрогравитации в течение примерно 20 секунд. Самолёт использует особую траекторию полёта в виде параболы. Сначала он резко набирает высоту, а потом сбавляет скорость, постепенно меняя направление.

Параболические полёты открыты для широкой публики, позволяя пассажирам ненадолго почувствовать себя как в космосе.

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