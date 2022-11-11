Футбол, гимнастика и акробатика: Книга Гиннесса пополнилась новыми рекордами

В День мировых рекордов Гиннесса знаменитая книга пополнилась новыми достижениями. Тема этого года «Суперспособности». И жители..
Дата загрузки: 2022-11-11
Тема этого года «Суперспособности». И жители Великобритании раскрыли её сполна. 14-летняя акробатка Либерти Баррос преодолела быстрее всех 20-метровый участок, согнувшись пополам назад – за 22 секунды.
Говорит, что изначально даже не представляла, что так умеет.[Либерти Баррос, 14-летняя акробатка]:
«Всё началось, когда я скопировала движения из клипа Рианны. И в итоге стала делать вот так. Я вообще не думала, что у меня так получится. Я никогда не была гибкой, были проблемы с дыханием. Иногда из-за этого я даже пропускала школу. Теперь же я каждый день благодарна, что могу делать так».
Девочка уже строит планы на будущее.[Либерти Баррос, 14-летняя акробатка]:
«Думаю, что буду делать вот такие отжимания. Надеюсь, это будет моим следующим рекордом».
А артистка Мириам прокрутила больше всего хулахупов, стоя на ходулях, – 25.[Мириам Олаивола, артистка]:
«Я кручу хулахуп годами. Начала, наверное, в девять. А такие трюки начала выполнять в этом году. Активнее всего тренируюсь с прошлого месяца».
Ещё один рекорд – из футбольного фристайла. 22-летний Бен Натталл проделал 53 таких удара. До этого его же рекорд составлял 46.[Бен Натталл, профессиональный футбольный фристайлер]:
«Это уже мой пятый рекорд. Я привык к переживаниям до начала. Но ощущения после всегда одни и те же: я очень счастлив».
День мировых рекордов Гиннесса отмечают в четверг второй недели ноября. В этот день тысячи людей по всему миру делают попытки установить какие-то новые рекорды и попасть в историю.
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