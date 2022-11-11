Футбол, гимнастика и акробатика: Книга Гиннесса пополнилась новыми рекордами

В День мировых рекордов Гиннесса знаменитая книга пополнилась новыми достижениями. Тема этого года «Суперспособности». И жители..

В День мировых рекордов Гиннесса знаменитая книга пополнилась новыми достижениями.

Тема этого года «Суперспособности». И жители Великобритании раскрыли её сполна. 14-летняя акробатка Либерти Баррос преодолела быстрее всех 20-метровый участок, согнувшись пополам назад – за 22 секунды.

Говорит, что изначально даже не представляла, что так умеет.

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[Либерти Баррос, 14-летняя акробатка]:

«Всё началось, когда я скопировала движения из клипа Рианны. И в итоге стала делать вот так. Я вообще не думала, что у меня так получится. Я никогда не была гибкой, были проблемы с дыханием. Иногда из-за этого я даже пропускала школу. Теперь же я каждый день благодарна, что могу делать так».

Девочка уже строит планы на будущее.

[Либерти Баррос, 14-летняя акробатка]:«Думаю, что буду делать вот такие отжимания. Надеюсь, это будет моим следующим рекордом».

А артистка Мириам прокрутила больше всего хулахупов, стоя на ходулях, – 25.

[Мириам Олаивола, артистка]:«Я кручу хулахуп годами. Начала, наверное, в девять. А такие трюки начала выполнять в этом году. Активнее всего тренируюсь с прошлого месяца».

Ещё один рекорд – из футбольного фристайла. 22-летний Бен Натталл проделал 53 таких удара. До этого его же рекорд составлял 46.

[Бен Натталл, профессиональный футбольный фристайлер]:«Это уже мой пятый рекорд. Я привык к переживаниям до начала. Но ощущения после всегда одни и те же: я очень счастлив».

День мировых рекордов Гиннесса отмечают в четверг второй недели ноября. В этот день тысячи людей по всему миру делают попытки установить какие-то новые рекорды и попасть в историю.

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