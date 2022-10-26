Прыгун-виртуоз: филиппинец дважды стал рекордсменом Книги Гиннесса

Второй рекорд Гиннесса по прыжкам со скакалкой побил филиппинец Райан Алонзо. Он прыгнул через перекрещённую скакалку..

Второй рекорд Гиннесса по прыжкам со скакалкой побил филиппинец Райан Алонзо. Он прыгнул через перекрещённую скакалку 3731 раз. 35-летний спортсмен совершил это достижение в июле, а сейчас получил сертификат Книги Гиннесса.

[Райан Алонзо, рекордсмен]:

«Я начал прыгать со скакалкой лет десять назад или больше. Для меня это было просто разминкой перед тренировкой по боксу и игрой в баскетбол. Но потом во время пандемии я стал относиться к этому серьёзнее, поскольку других занятий не оставалось. Спортзалы были закрыты».

Предыдущий рекорд филиппинец установил в прошлом году. Он без перерыва выполнил 40 980 двойных прыжков, когда скакалка дважды вращается за один прыжок. На выполнение этой задачи спортсмен потратил 12 часов.

[Райан Алонзо, рекордсмен]:

«Когда меня спрашивают о подготовке к этому 12-часовому испытанию, я рассказываю о тренировках перед марафоном. Они дали мне много мудрости и знаний, потому что марафон – это единственное серьёзное упражнение на выносливость, которое я освоил. Я применил полученные знания во время прыжков со скакалкой».

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Райан говорит, что уже вдохновил многих филиппинцев прыгать со скакалкой. Теперь атлет мечтает о новых рекордах. Причём цель та же – воодушевлять людей заниматься спортом.

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