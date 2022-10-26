Прыгун-виртуоз: филиппинец дважды стал рекордсменом Книги Гиннесса

Второй рекорд Гиннесса по прыжкам со скакалкой побил филиппинец Райан Алонзо. Он прыгнул через перекрещённую скакалку..
Дата загрузки: 2022-10-27
Второй рекорд Гиннесса по прыжкам со скакалкой побил филиппинец Райан Алонзо. Он прыгнул через перекрещённую скакалку 3731 раз. 35-летний спортсмен совершил это достижение в июле, а сейчас получил сертификат Книги Гиннесса.
[Райан Алонзо, рекордсмен]:
«Я начал прыгать со скакалкой лет десять назад или больше. Для меня это было просто разминкой перед тренировкой по боксу и игрой в баскетбол. Но потом во время пандемии я стал относиться к этому серьёзнее, поскольку других занятий не оставалось. Спортзалы были закрыты».
Предыдущий рекорд филиппинец установил в прошлом году. Он без перерыва выполнил 40 980 двойных прыжков, когда скакалка дважды вращается за один прыжок. На выполнение этой задачи спортсмен потратил 12 часов.
[Райан Алонзо, рекордсмен]:
«Когда меня спрашивают о подготовке к этому 12-часовому испытанию, я рассказываю о тренировках перед марафоном. Они дали мне много мудрости и знаний, потому что марафон – это единственное серьёзное упражнение на выносливость, которое я освоил. Я применил полученные знания во время прыжков со скакалкой».
Райан говорит, что уже вдохновил многих филиппинцев прыгать со скакалкой. Теперь атлет мечтает о новых рекордах. Причём цель та же – воодушевлять людей заниматься спортом.
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