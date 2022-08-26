Гигантские плоды украсили стены театра в Лондоне

Яркие и аппетитные. Эти гигантские надувные плоды украсили стены театра в лондонском районе Ноттинг-Хилл. Инсталляция называется..
Дата загрузки: 2022-08-26
[Чхве Чон Хва, дизайнер]:
«Плод – это человек и природа. Поэтому нам нужно жить в гармонии с природой. И плодами будут счастье, улыбка и благодать».
Южнокорейский дизайнер давно известен своими яркими инсталляциями. С помощью некоторых он старается отразить проблемы современной жизни. Однако его работы не бывают мрачными или депрессивными. Они всегда наполнены светом и красками.
[Чхве Чон Хва, дизайнер]:
«Людям нравится фотографировать мои инсталляции и публиковать их в соцсетях или отправлять сообщением. Сейчас это модно. Люди хотят делится впечатлениями».
Дизайнер создаёт инсталляции из разных предметов, которые люди используют в повседневной жизни. Это могут быть даже пластмассовые тазы или миски.
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