Как мужчина спасал детей из горящего дома

Ник Бостик из штата Индиана в США развозил пиццу. Возле дома у дороги он увидел разгорающийся пожар. Мужчина остановил машину и вышел посмотреть.



У Ника не было с собой телефона. Все автомобили проносились мимо. Он подошёл к дому, где, казалось, никого не было. Мужчина вошёл внутрь и спросил, есть ли кто-нибудь. Навстречу вышла девушка с тремя детьми. Она сказала, что почувствовала запах дыма и выведет детей. Родителей дома нет, и она не знает где 6-летняя сестра. Ник попросил подождать его на улице подальше от горящего дома.



Мужчина искал ребёнка в комнатах, под кроватями, за дверями, в шкафах и под столами. Девочки нигде не было. Из-за дыма видимость ухудшалась. «Не знаю, как это объяснить, но я не боялся. Только необычное спокойствие. Я понимал, что нужно действовать быстро», – вспоминает Ник.



Казалось, что он искал девочку «целую вечность». Мужчина услышал плач ребёнка на первом этаже, и, наконец, нашёл его. Чёрный дым заполнил дом, и поэтому Ник не мог найти входную дверь. Он пошёл на второй этаж, где было видно окно. Выбив стекло рукой, он прыгнул вниз, прижав к себе ребёнка.



К дому уже подъехали полиция и пожарные. Ник надышался дыма, у него были кровоточащие порезы на руке, и болела спина. Его отвезли в больницу. Девочка «чудом почти не пострадала», – говорится в пресс-релизе полиции.

Причиной пожара стал горящий пепел, который высыпали в ведро на крыльце.

Родители спасённых детей сказали, что теперь считают Ника членом своей семьи. А он говорит: «Я оказался в нужном месте, в нужное время у людей, которым был нужен».