Датский парк Тиволи зажёг экономную иллюминацию перед Рождеством

Парк развлечений Тиволи в Копенгагене распахнул ворота Рождеству. Один из старейших парков аттракционов в мире возрастом..

Парк развлечений Тиволи в Копенгагене распахнул ворота Рождеству. Один из старейших парков аттракционов в мире возрастом 179 лет украсили километрами сверкающих гирлянд и тысячами игрушек.

В прошлом году он закрылся на несколько недель раньше из-за вспышки COVID. В этот раз есть надежда, что туристический сезон пройдёт без перебоев.

[Каспер Шумахер, директор парка Тиволи]:

«Мы создали огромную рождественскую сцену с множеством дополнительных развлечений и множеством красивых огней. Здесь конечно Санта-Клаус. Он построил для себя новый дом. Так что всё наполнено атмосферой Рождества».

Впервые парк Тиволи открылся в 1843 году. Его основал армейский офицер Георг Карстенсен, вдохновившись подобными парками в других странах мира.

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Среди самых знаменитых посетителей был Ганс Кристиан Андерсен. Также несколько раз его посещал Уолт Дисней, чтобы почерпнуть идеи для своего Диснейленда.

[Каспер Шумахер, директор парка Тиволи]:

«Это место хранит много традиций. Это можно ощутить, придя сюда. Например, здания здесь из другой эпохи».

Впрочем, в этом году Рождество будет экономным. На фоне растущих цен на энергоносители парк решил сократить время, когда иллюминация включена. При этом LED-лампочки пока составляют лишь 10% подсветки парка.

Что касается аттракционов, то их будут запускать только по мере полного заполнения мест.

Впрочем, настроение посетителей это не испортило.

[посетитель]:

«В ноябре ещё рановато думать о Рождестве. Но датчане отлично знают, как отмечать этот праздник». [посетитель]:

«Людям нравится приезжать сюда и погружаться в детские воспоминания». [посетительница]:

«Тут очень удивительно и уютно». [посетительница]:

«Мне нравится Тиволи, потому что это волшебное место».

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