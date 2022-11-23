Датский парк Тиволи зажёг экономную иллюминацию перед Рождеством

Парк развлечений Тиволи в Копенгагене распахнул ворота Рождеству. Один из старейших парков аттракционов в мире возрастом..
Дата загрузки: 2022-11-23
В прошлом году он закрылся на несколько недель раньше из-за вспышки COVID. В этот раз есть надежда, что туристический сезон пройдёт без перебоев.
[Каспер Шумахер, директор парка Тиволи]:
«Мы создали огромную рождественскую сцену с множеством дополнительных развлечений и множеством красивых огней. Здесь конечно Санта-Клаус. Он построил для себя новый дом. Так что всё наполнено атмосферой Рождества».
Впервые парк Тиволи открылся в 1843 году. Его основал армейский офицер Георг Карстенсен, вдохновившись подобными парками в других странах мира.
Среди самых знаменитых посетителей был Ганс Кристиан Андерсен. Также несколько раз его посещал Уолт Дисней, чтобы почерпнуть идеи для своего Диснейленда.
[Каспер Шумахер, директор парка Тиволи]:
«Это место хранит много традиций. Это можно ощутить, придя сюда. Например, здания здесь из другой эпохи».
Впрочем, в этом году Рождество будет экономным. На фоне растущих цен на энергоносители парк решил сократить время, когда иллюминация включена. При этом LED-лампочки пока составляют лишь 10% подсветки парка.
Что касается аттракционов, то их будут запускать только по мере полного заполнения мест.
Впрочем, настроение посетителей это не испортило.
[посетитель]:
«В ноябре ещё рановато думать о Рождестве. Но датчане отлично знают, как отмечать этот праздник».
[посетитель]:
«Людям нравится приезжать сюда и погружаться в детские воспоминания».
[посетительница]:
«Тут очень удивительно и уютно».
[посетительница]:
«Мне нравится Тиволи, потому что это волшебное место».
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