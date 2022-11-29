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Гигантские светящиеся насекомые украсили сад в Париже

Гигантские светящиеся насекомые украсили сад в Париже

Фантастический мир гигантских насекомых раскрывается перед гостями Национального музея естествознания в Париже. Световые инсталляции создали совместно..

Дата загрузки: 2022-11-30

Гигантские светящиеся насекомые украсили сад в Париже

Фантастический мир гигантских насекомых раскрывается перед гостями Национального музея естествознания в Париже. Световые инсталляции создали совместно с энтомологами, чтобы добиться наибольшего сходства с настоящими жуками и прочими букашками.

[Бруно Давид, директор музея]:
«Мы хотели привлечь внимание к миру крошечных существ, который прекрасен, великолепен и очень поэтичен. Это волшебный мир. И он необходим для существования жизни на земле».

Божьи коровки, пчёлы, стрекозы и кузнечики прячутся в траве и цветах. Клумбы Сада растений даже летом не бывают ярче.

[туристка из Марселя]:
«Это очень красочно и радостно. Здесь и жёлтый, и оранжевый, и другие великолепные цвета. Мы попали в удивительный мир».

Все инсталляции подсвечены светодиодными лампочками. В этом году электричество экономят, поэтому отключают его на час раньше обычного – в 9:30 вечера.

Световое шоу продлится до середины января.
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