Гигантские птицы и жуки: выставка света в бельгийском зоопарке

Яркие бабочки, трудолюбивые пчёлы и гигантский тарантул поражают посетителей бельгийского зоопарка в городе Мехелен. В прошлом..
Дата загрузки: 2022-12-07
[посетитель]:
«Мы впервые пришли посмотреть такое световое шоу. Я приятно удивлён: оно дарит свет и тепло в такое тёмное и холодное время, как зима».
На создание инсталляций ушло 23 тысячи человекочасов и 22 тысячи LED-лампочек. В общей сложности получилось 56 композиций.
[посетительница]:
«Забавно смотреть, как моя маленькая дочь смотрит на всех этих жуков и огни, и радостно видеть, как сильно ей это нравится и как ей весело».
Посетителям также предлагают посидеть у костра и выпить чашку горячего шоколада.
[посетитель]:
«Действительно похоже на заколдованный лес. Очень красиво, музыка всё дополняет. Просто блестяще».
[Аманда Велеманс, представительница зоопарка]:
«Во время энергетического кризиса выставка приносит радость и позитив. Её стоит посетить».
Выставка будет открыта до 15 января.
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