В Лондоне снова звучат куранты Биг-Бена. Самый знаменитый колокол Великобритании полностью вернулся в строй после пятилетней..

Куранты Биг-Бена снова звонят в Лондоне после пятилетней реставрации

В Лондоне снова звучат куранты Биг-Бена. Самый знаменитый колокол Великобритании полностью вернулся в строй после пятилетней реставрации. Часы пробили одиннадцать раз в честь Дня памяти павших. Он посвящён всем британцам, погибшим в войнах с участием Соединённого Королевства.

Биг-Бен – самый большой колокол часовой башни Вестминстерского дворца. С 2012 года она называется Елизаветинской. До этого и саму башню, и часы называли Биг-Беном так же, как и колокол.

Он весит почти 14 тонн. Когда его отлили, он был самым большим и тяжёлым колоколом Великобритании. В конце XIX века этот титул перешёл к 17-тонному Большому Полу, который установлен в Соборе Святого Павла.

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Реставрация Башни Елизаветы стала одной из самых масштабных в истории достопримечательности. На неё потратили более 40 миллионов долларов. Строители укрепили каменную кладку и обновили черепицу. Специалисты почистили часовой механизм и обновили циферблаты.

Теперь Биг-Бен будет звонить каждый час, а четыре меньших по размеру колокола станут звучать каждые 15 минут.

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