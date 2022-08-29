Десятки легковых и грузовых автомобилей выстроились в очередь к угольной шахте Богданка в Польше. Люди боятся..

Поляки по несколько дней стоят в очередях за углём

Десятки легковых и грузовых автомобилей выстроились в очередь к угольной шахте Богданка в Польше. Люди боятся зимнего дефицита и ждут сутками, чтобы запастись углём для отопления домов.

57-летний Артур надеется купить несколько тонн для своей семьи. Стоять в очереди днями и ночами непросто.

[Артур, житель Польши]:

«Сегодня привезли биотуалеты, потому что до сих пор (мы это делали) «экологичным» способом в кустах. По-прежнему нет проточной воды, чтобы можно было помыть руки. Принесли канистры с водой, большие бутыли. С их помощью умываемся».

В Польше уголь для отопления домов использует почти четыре миллиона человек. Теперь они столкнулись с острой нехваткой и ростом цен, поскольку Польша и Евросоюз ввели эмбарго на российский уголь.

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Польша остановила импорт в апреле, а в ЕС запрет вступил в силу в августе.

Ежегодно Польша производит более 55 миллионов тонн угля на собственных шахтах. Однако импортируемый уголь из России был основным для домохозяйств из-за его цены. Он также продаётся в кусках, более подходящих для домашнего использования.

Резкий спрос вынудил государственные шахты ограничить продажи или предлагать уголь через онлайн-платформы отдельным покупателям и в ограниченных количествах.

[Дорота Чома, пресс-секретарь шахты Богданка]:

«Вчера мы открыли точку для мелких скупщиков угля – до 6 тонн. Но нужно упомянуть и о формальностях. Мы ввели двухэтапный формальный путь покупки, чтобы исключить ситуации, когда люди приходят сюда, занимают место в очереди и продают его кому-то другому или позже продают уголь нелегально».

В последние годы Польша была самым ярым критиком климатической политики ЕС и защитником угля, с помощью которого производит до 80% своей электроэнергии. Но добыча этого энергоносителя неуклонно снижается по мере роста стоимости добычи на более глубоких уровнях.

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