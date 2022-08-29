В Пакистане муссонные дожди вызвали самые смертоносные наводнения за последние 12 лет. За три месяца погибли..

Более 1000 человек погибло в результате наводнений в Пакистане

В Пакистане муссонные дожди вызвали самые смертоносные наводнения за последние 12 лет. За три месяца погибли более 1000 человек. 300 тысяч жителей до сих пор остаются во временных убежищах. В целом в результате стихийного бедствия пострадали более 33 миллионов человек – это 15% населения страны.

В этом году в Пакистане выпало в несколько раз больше осадков, чем обычно. Наводнения и оползни разрушили более 200 тысяч домов, ещё два миллиона повреждены.

Также размыто 3600 километров дорог, рухнули почти 150 мостов. Это затрудняет спасательные операции, в которых участвуют гражданские силы и военные. Кроме того, погибли сотни тысяч голов скота, уничтожены посевы.

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Многие люди жалуются на отсутствие помощи.

[житель Пакистана]:

«Дома рушатся, и здесь стоит вода. Дождь идёт без перерыва дней десять. Вот там виден мой разрушенный дом. Всё потеряно. Я ничего не смог спасти».

Премьер-министр страны посетил пострадавшую от наводнений провинцию Синд.

[Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана]:

«Я обратился вчера и обращаюсь сегодня ко всем состоятельным людям – промышленникам и бизнесменам из Пенджаба, Синда и Белуджистана с просьбой выйти вперёд и протянуть руку помощи страдающим людям в это трудное время».

По предварительным оценкам, ущерб от стихийного бедствия составляет четыре миллиарда долларов США. Министр иностранных дел Пакистана считает, что эта цифра будет намного больше. Он заявил, что страна нуждается в помощи Международного валютного фонда. Организация на днях должна принять решение о выделении Пакистану 1,2 миллиарда долларов.

[Билавал Зардари, министр иностранных дел Пакистана]:

«Я ожидаю, что не только МВФ, но и международное сообщество, и международные организации поймут, насколько у нас масштабные разрушения».

На прошлой неделе премьер-министр Пакистана встретился с международными партнёрами, которые пообещали выделить 500 миллионов долларов на устранение последствий наводнений. Помощь также выделят ООН, США, Великобритания и Азербайджан.

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