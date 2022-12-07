Тысячи монголов протестуют из-за хищения угля на триллионы тугриков

В насилие переросли ожесточённые протесты в столице Монголии – Улан-Баторе. Несмотря на 25-градусные морозы, люди начали..

В насилие переросли ожесточённые протесты в столице Монголии – Улан-Баторе. Несмотря на 25-градусные морозы, люди начали штурмовать Дворец правительства. Причиной стало то, что некоторых чиновников обвинили в коррупции.

Эти события стали кульминацией конфликта, назревавшего последние два месяца. Как выяснилось, некоторые монгольские политики наживались на хищении угля при его поставках в Китай. При этом продажа этого ископаемого топлива – основная статья дохода монгольского бюджета.

4 декабря на центральной площади собралась небольшая группа протестующих. Их число постепенно росло. В понедельник в акции протеста приняло участие около 10 тысяч человек. Начались стычки с полицией.

[протестующая]:

«Члены правительства – богаче и живут более роскошной жизнью, чем граждане. Как они могут быть такими спокойными, когда люди покупают хлеб кусками, а не буханками?» Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Инфляция растёт каждый день, можно видеть это по ценам на хлеб и закуски. Я бы хотел использовать триллионы тугриков, украденных членами парламента, для борьбы с инфляцией». [протестующий]:

«Лично я призываю к тому, чтобы отменить иммунитет членов парламента согласно Статье 29 Конституции. Кроме того, прошлой осенью они всем показали, что могут вносить изменения в Конституцию. Нужно положить конец иммунитету парламента».

Вслед за протестами правящая партия провела экстренное заседание. Как сообщают местные СМИ, президент страны предложил распустить парламент и отправить правительство в отставку.

Отметим, что почти 90% экспорта Монголии приходится на Китай. И больше половины этого объёма – уголь. Предполагается, что было похищено до 6,5 миллионов тонн угля на сумму в 17 миллиардов долларов.

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