Шокированные счетами за газ нидерландцы закупаются углём

С приближением зимы жители Нидерландов бросились закупать уголь. В течение полувека газ в стране был дешёвым...

С приближением зимы жители Нидерландов бросились закупать уголь. В течение полувека газ в стране был дешёвым. Теперь же цены на энергоносители в Европе буквально взлетели, и люди обращаются к более традиционным методам отопления домов. [Вим Ван Беек, продавец угля]:«С сентября прошлого года наш оборот увеличился. Мы обслуживаем только домохозяйства в Нидерландах, то есть только людей, которые хотят обогреть свои дома, и мы действительно наблюдаем очень большой рост на этом рынке».

Продавцы угля говорят, что люди хотят гарантий, поскольку в холода запасаться топливом будет уже поздно.

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[Вим Ван Беек, продавец угля]:«Цены на газ, конечно, взлетели до небес. Кроме того, люди очень боятся, что в какой-то момент газа просто не станет. Тогда, если есть уголь, то есть гарантия того, что сможете отапливать свой дом».

Недавно правительство объявило о пакете помощи объёмом 18 миллиардов евро. В 2023 году его пустят на поддержку семей, которые столкнулись с повышением счетов за электроэнергию.

[Вим Лоббе, покупатель]:«Я использую уголь, чтобы топить печь зимой, поскольку цены на газ очень выросли. Нужно экономить. Также, когда горит печь, то дома уютнее».

Растут продажи и печей, работающих на гранулированном топливе.

[Сюзанне Баккер, продавец печей на гранулированном топливе]:«Наши самые благодарные клиенты – это те, у кого есть большие, старые дома, в которых часто бывают более высокие потолки, и которые немного хуже изолированы. Обогреть такие дома газом почти невозможно».

Десятилетиями в Нидерландах добывали газ на месторождении в северной провинции Гронинген. Он отапливал миллионы домов, а также снабжал энергоносителями страны ЕС. Однако именно сейчас добычу полностью приостановили из-за риска землетрясений.

Исследования показывают, что сжигание угля и древесины на 90% менее эффективно, чем газ, и более вредно для окружающей среды и здоровья.

Тем не менее, проблемы экологии отходят на второй план, когда встаёт вопрос элементарного выживания.

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