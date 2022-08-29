Всемирная организация здравоохранения объявила, что с начала 2022 года было зафиксировано более 1 миллиона смертей от..

ВОЗ: Более 1 млн человек умерли от COVID в 2022 году

Всемирная организация здравоохранения объявила, что с начала 2022 года было зафиксировано более 1 миллиона смертей от COVID-19. По мнению главы ВОЗ, это «тревожное» число, в то время как планета вступает в третий год пандемии.

С начала вспышки в марте 2020 года вирус унёс более шести миллионов жизней.

ВОЗ предупреждает, что COVID всё ещё «интенсивно» циркулирует, особенно в Америке, восточном Средиземноморье и африканском регионе.

За последнюю неделю было зарегистрировано ещё 5,3 миллиона случаев. По данным ВОЗ, эти цифры скорее всего занижены.

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В целом, с момента выявления первых случаев заболевания в Китае в декабре 2019 года COVID зафиксировали более чем в 210 странах.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией. Спустя два года после этого многие страны продолжили бороться с вирусом, в частности с вариантом омикрон.

Так, 7 марта этого года в материковом Китае зарегистрировали самое большое число ежедневных новых случаев заражения COVID-19 примерно за два года. Впрочем, многие эксперты отмечают, что официальная статистика Пекина, вероятно, значительно занижена. Так же происходило и в разгар пандемии.

Между тем, вакцины, адаптированные для нового штамма, выпустят через несколько недель. Об этом сообщает Управление по санитарному надзору США. Но пока до сих пор неясно, какую пользу принесут бустерные прививки, кому следует их делать и как скоро.

Эксперты надеются, что вакцины помогут сдержать ещё один зимний всплеск.

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