Из городов австралийского штата Новый Южный Уэльс призывают эвакуироваться. Есть опасения, что наводнение, которое продолжается уже..

Мешки с песком и эвакуация: наводнение в Австралии продолжается второй месяц

Из городов австралийского штата Новый Южный Уэльс призывают эвакуироваться. Есть опасения, что наводнение, которое продолжается уже второй месяц, может стать ещё интенсивнее.

В городах Вагга-Вагга, Ганнеда и Форбс в целом проживает около 90 тысяч человек. Метеорологи говорят, что уровень воды там уже в ближайшие дни может достичь 70-летнего максимума.

[Алисия, местная жительница]:

«Мы пришли за мешками с песком, пытаемся хоть что-то сделать, быть готовыми. Уже освободили сараи. Хоть какое-то начало».

Новый Южный Уэльс – самый густонаселённый штат Австралии. За последние часы там провели более 15 спасательных операций, связанных с наводнением.

[Роберт Беллах, местный житель]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это беспокоит всех в этом районе и ниже по течению. Наводнение повлияет на многих людей, особенно на фермеров, на их урожай пшеницы и ячменя». [Джон Лестранж, местный житель]:

«Подготовили много мешков с песком, и все люди помогают друг другу. Это приятно видеть».

Это четвёртое крупное наводнение для Австралии за год. В ближайшие дни осадков не прогнозируют. Однако метеорологи говорят, что уровень воды продолжит подниматься.

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