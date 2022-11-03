Мешки с песком и эвакуация: наводнение в Австралии продолжается второй месяц

Из городов австралийского штата Новый Южный Уэльс призывают эвакуироваться. Есть опасения, что наводнение, которое продолжается уже..
Дата загрузки: 2022-11-04
В городах Вагга-Вагга, Ганнеда и Форбс в целом проживает около 90 тысяч человек. Метеорологи говорят, что уровень воды там уже в ближайшие дни может достичь 70-летнего максимума.
[Алисия, местная жительница]:
«Мы пришли за мешками с песком, пытаемся хоть что-то сделать, быть готовыми. Уже освободили сараи. Хоть какое-то начало».
Новый Южный Уэльс – самый густонаселённый штат Австралии. За последние часы там провели более 15 спасательных операций, связанных с наводнением.
[Роберт Беллах, местный житель]:
«Это беспокоит всех в этом районе и ниже по течению. Наводнение повлияет на многих людей, особенно на фермеров, на их урожай пшеницы и ячменя».
[Джон Лестранж, местный житель]:
«Подготовили много мешков с песком, и все люди помогают друг другу. Это приятно видеть».
Это четвёртое крупное наводнение для Австралии за год. В ближайшие дни осадков не прогнозируют. Однако метеорологи говорят, что уровень воды продолжит подниматься.
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