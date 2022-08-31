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Венесуэлец создал картину на заборе из 300 тысяч крышек

Венесуэлец создал картину на заборе из 300 тысяч крышек

Каменный забор в Каракасе украсила яркая картина с изображением попугаев. Её сделали из пластиковых крышек от..

Дата загрузки: 2022-08-31

Венесуэлец создал картину на заборе из 300 тысяч крышек

Каменный забор в Каракасе украсила яркая картина с изображением попугаев. Её сделали из пластиковых крышек от бутылок. Идея принадлежит венесуэльскому художнику Оскару Оливаресу.

Через социальные сети он призвал людей приносить пластиковые крышки. Удалось собрать 300 тысяч.

[Оскар Оливарес, художник]:
«Это прекрасный пример того, как из ненужных вещей можно создать что-то полезное. Это также должно вдохновить детей и молодых людей, которые мечтают стать художниками».

Складывать картину помогают добровольцы. В том числе дети.

[Осмара Апонте, учительница]:
«Это хорошая инициатива, поскольку приносит пользу искусству и молодёжи. Это также показывает, как важна вторичная переработка. Школьники видят, что крышки можно не выбрасывать, а сохранить».

На создание картины ушло две недели.
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