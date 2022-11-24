Морозы убили 500 альпака в Перу

Непривычные морозы в центральных и южных регионах Перу губят домашний скот. За последние недели здесь погибло..

[местный житель]:

«Мы беспокоимся, потому что живём за счёт альпака, у нас нет другого дохода, и больше половины наших альпака умерли. Не знаю, как мы теперь выживем».

Непривычные морозы в центральных и южных регионах Перу губят домашний скот. За последние недели здесь погибло не менее 500 альпака.

Альпака умирают от голода, поскольку их пастбища покрылись снегом.

[местный житель]:

«Больше 40 альпака умерли в каждой семье, даже больше».

Сильно страдает регион Уанкавелика, расположенный на высоте более 3,5 тысяч метров над уровнем моря. Местные жители просят региональные и национальные власти ввести режим ЧП, чтобы им можно было выделить помощь.

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[Цесар Вилья Риверос, глава Федерации разведения верблюдовых]:

«Мы просим национальное правительство объявить чрезвычайное положение. Мы надеемся, что оно немедленно объявит кризис в секторе – не только в Уанкавелике, но также в регионах Аякучо, Апуримак, Пуно, Куско – во всех районах, где выращивают верблюдовых».

Холода также губят урожай.

[фермер]:

«Не вызрела картошка. Холод уничтожил почти весь урожай. Про нас здесь в провинции Ла-Мар просто забыли».

По данным перуанских скотоводов, в этом году в результате аномальных погодных явлений пострадало около 25 тысяч голов домашнего скота.

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