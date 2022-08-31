Спасённого дельфинёнка выхаживает команда ветеринаров в Таиланде

Этот редкий дельфинёнок собрал вокруг себя целую команду тайских ветеринаров и волонтёров. Уже больше месяца за..

Этот редкий дельфинёнок собрал вокруг себя целую команду тайских ветеринаров и волонтёров. Уже больше месяца за ним круглосуточно ухаживают 12 человек. Малышу даже имя дали соответствующее – Парадон, что означает «Братская забота». Он принадлежит виду иравадийский дельфин.

В июле детёныш выбросился на берег, а потом чуть не утонул во время прилива. Из-за болезни плавать уже не мог. Его нашли рыбаки. Они вызвали специалистов, и те доставили дельфина в реабилитационный центр в Районге.

[Тханапхан Чомчун, ветеринар]:

«Дельфины, выбросившиеся на берег, обычно в очень плохом состоянии. Шанс на выживание не велик. Но в тот день мы сделали всё, что могли».

Дельфина поместили в бассейн с морской водой. Плавать он не мог. Поэтому некоторое время добровольцы по очереди держали его на руках. Сейчас Парадон окреп и снова плавает, но ест пока плохо.

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[волонтёр]:

«Он не ест сколько надо, а просто пытается поиграть. Боюсь, что он не получает достаточного питания. Когда вкладываешь время, заботу, сердце и деньги, чтобы приехать сюда в качестве волонтёра, конечно, хочешь, чтобы он выжил и вырос здоровым».

Парадону придётся провести в центре реабилитации ещё год.

[Сумана Кайонваттанакул, морской биолог]:

«Когда ему станет лучше, не получится его выпустить, поскольку он нуждается в молоке. Мы будем о нём заботиться, пока у него не вырастут зубы. Затем надо научить его есть рыбу и быть частью стаи. Это займёт много времени».

Иравадийские дельфины обитают в прибрежных водах Индийского океана. Занесены в Красную книгу. У берегов Таиланда насчитывается примерно 400 таких морских животных. Тайские ветеринары считают, что во время ухода за спасённым дельфином смогут лучше изучить этот вид. Это, в свою очередь, поможет спасению популяции редких морских обитателей.

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