Австралия потратит $500 млн на защиту людей от наводнений

Австралия потратит 500 миллионов долларов США на защиту жителей Нового Южного Уэльса от наводнений. Самый густонаселённый штат страны сейчас восстанавливается после третьего подобного стихийного бедствия за год.

Власти планируют ремонтировать, модернизировать либо выкупать дома на участках, где существует риск затопления.

[Энтони Альбанезе, премьер-министр Австралии]:

«Нам нужно улучшить работу на всех уровнях управления. Нужно лучше планировать. И также необходимо добиваться большего, а не делать постоянно одно и то же, потому что мы получаем одни и те же результаты».

В программе смогут участвовать 2000 домовладельцев. Каждому выделят до 60 тысяч долларов США. На эти деньги нужно переоборудовать дома так, чтобы защитить их от наводнений. Там, где это невозможно, власти будут выкупать недвижимость.

[Энтони Альбанезе, премьер-министр Австралии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Премьер-министр Австралии заявил, что будет сотрудничать с властями Нового Южного Уэльса, чтобы внести изменения в закон о застройке новых территорий. Правительству штата выделят более 60 миллионов долларов США на покупку земель, где нет риска наводнений.

В октябре Австралия пережила очередную серию масштабных наводнений. Больше всего пострадали штаты Виктория и Новый Южный Уэльс.

Этот год стал самым влажным за всю историю наблюдений для многих регионов мира. Обилие осадков приносит редкий погодный феномен Ла-Нинья. Синоптики обещают, что такая ситуация сохранится до лета.

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