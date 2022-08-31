Когда Кристина и Винсент обручились, они хотели, чтобы у них жила собака. Молодые люди пошли в местный приют в штате Техас в США и выбрали щенка тамаскана. Это оказалась девочка.
Её назвали Рэйвен. Она всегда была в движении: ей нравилось бегать и играть с игрушками. Поскольку Кристина и Винсент работали, собака большую часть времени проводил дома одна, и ей не хватало общения. Пара решила, что питомице нужен друг.
Молодые люди поехали в тот же приют, где взяли собаку. Они хотели, чтобы Рэйвен сама выбрала себе друга-кота. Принесли несколько котят. Собака пыталась с ними играть, но те не обращали на неё внимания. Но один котёнок по кличке Вудхаус проявил интерес к Рэйвен. Этого котёнка Кристина забрала домой.
Когда дома животных выпустили, они начали играть, словно давние друзья. Рейвен даже охотно делилась с котом едой и игрушками. Они стали неразлучными друзьями: вместе гуляют и спят.
Кристина и Винсент уже поженились и ждут ребёнка. Они надеются, что домашние питомцы подружатся с новым членом семьи.
Пара дала возможность щенку выбрать себе друга в приюте
Когда Кристина и Винсент обручились, они хотели, чтобы у них жила собака. Молодые люди пошли в местный приют в штате Техас в США и выбрали щенка тамаскана. Это оказалась девочка.